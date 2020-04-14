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Mitsubishi Electric'ten yeni uydu üretim tesisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

"Türksat 4A-4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, Japonya’daki Kamakura Works yerleşkesinde yeni bir uydu üretim tesisi inşa etti" -"Bugüne kadar ana yüklenici ve üst düzey tedarikçi olarak 600’den fazla Japon ve uluslararası uydunun üretiminde yer alan Mitsubishi Electric, Kamakura Works tesisindeki yıllık toplam 10 uydu üretim kapasitesini, eklenen yeni uydu üretim tesisi ile 18 uyduya çıkartmış oldu"

İSTANBUL(AA) - Mitsubishi Electric, Japonya’daki Kamakura Works yerleşkesinde yeni uydu üretim tesisini hayata geçirdi.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Kamakura Works tesisindeki yıllık toplam 10 uydu üretim kapasitesini eklenen yeni uydu üretim tesisi ile 18 uyduya çıkartan Mitsubishi Electric, üretim süresini ve maliyetlerini düşürerek daha yüksek bir üretim verimliliğine sahip olan bu yeni tesisle ürün kalitesini daha da artırarak rekabette bir adım öne geçmeyi hedefliyor. Yaklaşık 11 milyar Yen tutarında yatırımla hayata geçirilen tesis, 13 bin 300 metrekare zemin alanı üzerine inşa edildi.

Yeni uydu üretim tesisini de içerisinde barındıran Kamakura Works yerleşkesinde Japonya'nın en büyük termal vakumlu test odaları, akustik test odası ve anten test alanlarından birine sahip olan Mitsubishi Electric, söz konusu tesiste bugüne kadar çok sayıda uydunun yanı sıra dış uzayda insansız kargo ikmali için geliştirilen Japon H-II Transfer Aracı (HTV) için elektronik modüller de üretti.

-İleri teknolojilerle üst düzey enerji tasarrufu

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory altyapısıyla kurulan yeni uydu tesisinde kullanılan entegre otomasyon sistemi sayesinde yüksek verimlilik, düşük maliyet ve yüksek üretkenlik sağlanacak. Yeni uydu tesisinde, enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için ısı pompalı klima sistemi, LED lambalar ve yüksek verimli transformatör gibi ileri teknoloji Mitsubishi Electric ürünleri yer alacak.

-Japon kamu uyduları pazarı gelişecek

Günlük yaşamın desteklenmesi ve Japonya’nın sanayi ve bilim temellerinin geliştirilmesi için ticari uzay teknolojilerinden faydalanan gözlem, iletişim ve konumlandırma uydularını öngören Uzay Politikası Temel Planı güdümünde Japon kamu uyduları pazarının gelişim göstermesi bekleniyor. İnsanlı bir istasyonun ay yakınlarına yerleştirilmesi amacıyla ABD tarafından hayata geçirilecek Gateway projesine katılacağını geçtiğimiz yıl ilan eden Japon Hava ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) bu kararı sonrasında, kamu uydularına duyulan talebin artacağı düşünülüyor. Ayrıca küçük iletişim ve gözlem uyduları pazarının da küresel çapta büyüme göstereceği öngörülüyor.

-Türksat 4A ve 4B uyduları ile küresel pazardaki konumunu güçlendirdi

Türksat A.Ş.'ye ait TURKSAT 4A ve 4B uydularının tedarikçisi olarak seçildiği 2011 Mart ayı itibariyle küresel uydu pazarındaki konumunu güçlendiren Mitsubishi Electric, 2011 Mayıs ayında Singapur’da bulunan Singapore Telecommunications Limited ile Tayvan merkezli Chunghwa Telecom Company Limited ortak girişimi için ST-2 iletişim uydusunu dünya yörüngesine yerleştirdi. 2014 yılındaysa Qatar Satellite Company (Es’hailSat) için Es’hail 2 iletişim uydusunu üretmek amacıyla sözleşme imzaladı.

Mitsubishi Electric'in uzun yıllara dayanan uydu deneyimleri arasında; Himawari-7, -8 ve -9 hava uyduları, Japonya'nın ilk özel sektör iletişim uydusu Superbird-C2 ve QZS yüksek hassasiyetli konumlandırma uydu sistemleri de yer alıyor. Kamu uyduları için geliştirdiği teknolojileri daha geniş bir alanda uygulamayı hedefleyen Mitsubishi Electric, yeni nesil mühendislik test uyduları gibi alanlara da açılarak bu sektördeki konumunu daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

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Mitsubishi Electric

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