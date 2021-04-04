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MKE Ankaragücü 1-0 Fraport TAV Antalyaspor

04.04.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi. Başkent temsilcisi ligdeki son 5 maçında 4. galibiyiyetini aldı.

MKE Ankaragücü 1-0 Fraport TAV Antalyaspor

Sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü ligde kalmak için önemli bir galibiyet aldı.

Karşılaşmaya iki taraf da kontrollü başladı ve ilk yarı golsüz sonuçlandı.

İkinci yarıda en sahibi takımın golcüsü Börven, 82'de dengeyi değiştirdi. Hücuma çıkan Ankaragücü'nde Tiago Pinto ceza sahasına ortaladı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Börven topu ağlarla buluşturdu.

MKE Ankaragücü mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

MKE Ankaragücü puanını 32 yaptı ve 15. sıraya yükseldi.

Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Endri Çekiçi, İbrahim Akdağ, Lobjanidze, Alper Potuk, Geraldo, Borven

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Hakan Özmert (Dk. 32 Doğukan Sinik), Fredy, Podolski, Sidney Sam

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