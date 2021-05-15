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MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

15.05.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: - "Bugün oyuncularım gerçekten üst düzey performans gösterdiler. Rotasyonlu bir kadroya rağmen çok daha farklı kazanabileceğimiz bir maçtı"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü karşısında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkmalarına rağmen kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, şunları kaydetti:

"Bugün oyuncularım gerçekten üst düzey performans gösterdiler. Rotasyonlu bir kadroya rağmen çok daha farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Ankaragücü camiasına geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa zamanda onları tekrar ligde görürüz. Bu benim ilk teknik direktörlük deneyimimdi. Bugüne kadar iyi geldik. Geçen haftaki Erzurumspor maçını kazanıp 63 puanla ligi bitirmiş olsaydık bir nebze daha mutlu olacaktık ama onun dışında ilk yılımızda iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Değişik bir futbol oynatmayı tercih ettik. Kendimize misyon olarak bunu koymuştuk. İyi oyun oynadık bugün itibariyle ligin topa en çok sahip olan kalesine en az şut gelen ve en çok isabetli şut çeken takımıyız."

Yönetime ve oyuncularına teşekkür eden Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız istikrar devam ettirmek. Biraz da değişime gideceğiz. 6-7 tane iyi oyuncu almayı planlıyoruz. Seneye yine rekabetçi bir takım oluşturup elimizdeki oyuncuların market değerini arttırmak istiyoruz. Steven Caulker ve Salih Uçan'ın bugün sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler. Umut, Efkan seneye daha çok rol alacak genç oyuncular. Tzavellas ve Siopis milli takıma gitmiyorlardı biz geldiğimizde, şuan milli takım oyuncuları. Bu veriler bizim için olumlu. Kulübümüzün ve oyuncuların market değerini arttırdığımız için mutluyuz. Daha iyi bitirebilir miydik, bitirebilirdik. Sezon başında bize böyle bir sıralamada bitireceğimizi söyleseler hepimiz mutlu olurduk, hemen el sıkışırdık. O yüzden mutluyuz."

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