MKE Ankaragücü 'dil problemini' çözdü

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde yönetimin, ağırlıklı Fransızca ve İngilizce bilen yabancı futbolcuların konuştukları dilleri de dikkate alarak takımı emanet ettiği Bayram Bektaş, yeni görevi, oynatmak istediği futbol ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"İtalyanca'yı anlıyorum, ana dilim Fransızca, İngilizce de rahat konuşup, anlaşabiliyorum." diyen Bektaş, "Bunun da oyuncular üzerinde pozitif etkisi oluyor" dedi.

Yabancı futbolcularla iletişim kurma açısından bildiği dillerin önemli olduğunu belirten Bektaş, "Çünkü bireysel olarak sporcudan istediğinizi anlattığınız zaman bire bir daha net anlıyor ve daha istekli oluyor. Önemli bir faktör, bunun içinde mutluyum." diye konuştu.

"Yeni bir heyecan"

MKE Ankaragücü'nün tarihini anlatmaya gerek olmadığını vurgulayan genç teknik adam, "Yeni bir heyecan, çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım." ifadesini kullandı.

Başkent ekibinin "İnanılmaz büyük, takımına sahip çıkan bir taraftarı" olduğunu aktaran Bektaş, "Taraftarın tribündeki coşkusunun takıma katkısını da anlatmama gerek yok ve bunun ne kadar önemli olduğunu da biliyorum." şeklinde görüş belirtti. Sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı ilk antrenmanda heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu anlatan Bektaş, şöyle devam etti: