Yeni sezon öncesi zorlu bir süreçten geçen MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14:00’da Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 30 Temmuz Salı günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacak.

