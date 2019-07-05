Yeni sezon öncesi zorlu bir süreçten geçen MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14:00’da Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 30 Temmuz Salı günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacak.
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