MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu'nun "Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 bin lira destekte bulunduğu bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na yönetim kurulu üyelerinin de destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu hassas dönemde yönetim kurulumuz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya 100 bin lira katkıda bulundu." ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili kulüp başkanı Fatih Mert de "Bireysel yardımlarımızın yanında yönetim kurulu olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oluyoruz. Koronavirüs ile mücadele konusunda canlarını hiçe sayarak insanların sağlığını kurtarmak için uğraşan doktorlarımıza ve sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Bu virüsle mücadeleyi, bu zorlu süreci el birliği ile dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Koronavirüsten etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum." paylaşımında bulundu.

