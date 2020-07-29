MKE Ankaragücü'nün 2019-2020 sezonu karnesi

FATİH ÇAKMAK - Süper Lig'e veda eden ekiplerden MKE Ankaragücü'nde bu sezon en çok süre alan futbolcular, savunma oyuncuları Stelios Kitsiou, Ante Kulusic ve Michal Pazdan oldu.

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de bu sezon iç saha maçlarında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi aldı. MKE Ankaragücü, dış saha mücadelelerinde ise 3 galibiyet, 7 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen ve küme düşmesi kesinleşen sarı-lacivertli ekip, son hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti, sezonu 32 puanla 18. ve son sırada tamamladı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sezon başında transfer yasağı bulunan ve bu sebeple kısıtlı bir kadroyla mücadele eden MKE Ankaragücü, ara transfer döneminin son gününde yasağı kaldırıp 14 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Ligin ilk yarısını 12 puanla 17. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, devre arasında yaptığı transferlerden sonra ikinci devrede 20 puan topladı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdan daha başarılı bir grafik çizse de bu başarı, takımın kümede kalması için yeterli olmadı.