MMO Konya Şubesinden toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk uyarısı

“Araç üreticisinin bilgisi ve onayı olmadan sistemlerde değişiklik yapılmamalıdır”

Araç içi havalandırma ve iklimlendirme sisteminin fabrika çıkış ayarlarında olmasının sağlanmasını söyleyen Altun, “ Araç üreticisinin bilgisi ve onayı olmadan bu sistemlerde değişiklik veya tadilat yapılmamalıdır. Bu amaçla sistemlerin bakım ve onarımları sadece yetkili teknik servis ve/veya eğitim almış uzman teknik elemanlar tarafından yapılmış olmadır. Bu sistemlerle ilgili donanımların üretici tavsiyesi ve fabrika tarafından belirlenmiş teknik özelliklere göre ayarlanması ve kullanılması sağlanmalıdır. Pandemi süreci için önerilen yeni ayarların sıcaklık ayarı, iç sirkülasyonun kapatılması, temiz havanın artırılması vs. Elektronik Kontrol Ünitesine işlenmesi teknik olarak mümkünse yetkili servis tarafından yapılması ve yapılan değişikliklerin kayıt altına alınması sağlanmalıdır. Bu sistemlerde kullanılan tüm filtreler, orijinal yedek parça olmalı ve bu denetlenmelidir. Her gün sonunda filtreler tekniğine uygun temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Araç içindeki havayı temizleyen iç filtreler araç üreticisinin tavsiyelerinden daha sık değiştirilmelidir. Pandemi sürecinde iç filtre değişimi şehirlerarası ve turizm araçlarında her 45 günde bir, şehir içi toplu taşıma araçlarında ise her 30 günde bir yapılmalıdır. Pandeminin yayılmasını engelleyici önlem olarak araçlara daha az yolcu alınması amacıyla metre kare başına yolcu sayısı yeniden belirlenmelidir. Şehir içi toplu taşıma araçlarında en az 1 metre fiziksel mesafenin sağlanması gerekmektedir” diye konuştu.

MMO Konya Şube Başkanı Dr. Altun, devletin korona virüs salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için canla başla çalışarak, uygulanacak bütün tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için gece gündüz eylem halinde bulunduğunu, bu konularda bütün tesislerin ve araçların hijyenik sistemleri için görev almaya ve teknik destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.