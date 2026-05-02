Palu Ailesi: Karanlık Sarmal fragmanı: Tuncer Ustael'in son hali ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programına katılmaları sonrası Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi, bir belgesel projesiyle bir kez daha gündeme geldi. HBO Max Türkiye "Palu Ailesi: Karanlık Sarmal"adını taşıyan bir belgesel hazırladı.

PALU AİLESİ BELGESİ NE ZAMAN YAYINDA?

Üç bölümden oluşan HBO Original ‘Palu Ailesi: Karanlık Sarmal’ suç belgeseli 8 Mayıs'tan itibaren izleyiciyle buluşacak.

HBO MAX merak edilen belgesele dair özel bir fragman yayınlandı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası ile hapiste olan Tuncer Ustael, güncel halini paylaştı ve ilk kez konuştu.

Tek kişilik bir hücrede kalan Tuncer Ustael'in fragmandaki hali sosyal medyada da konuşuldu.

PALU AİLESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Palu ailesinin Türkiye'nin gündemine oturması, Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık ayı sonunda 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla Anlı'nın sunduğu programa başvurmasıyla oldu.

İlerleyen zamanlarda programın yayınlarında ortaya çıkan bilgiler ve programa katılan bazı isimlerin anlatımları, ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi bazı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı. İddiaların odağında ise ailenin damadı Tuncer Ustael yer alıyor.