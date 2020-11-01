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Mobil atık getirme merkezleri hizmete giriyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.11.2020 14:30 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği mobil atık getirme merkezleri ile atık yönetimi başarısını artırmayı hedefliyor.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Tepebaşı bölgesinde 2009’dan bu yana sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atık oluşumu da engelleniyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği mobil atık getirme merkezleri ile atık yönetimi başarısını artırmayı hedefliyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Tepebaşı bölgesinde 2009’dan bu yana sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atık oluşumu da engelleniyor. Bu kapsamda faaliyet gösteren atık toplama merkezi ile 13 farklı atık türü kabul edilerek geri kazanım sağlanmış oluyor.
Tepebaşı Belediyesi son olarak hayata geçirdiği proje ile mobil atık getirme merkezlerini faaliyete geçirmeye başladı. Vatandaşların kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirilecek olan mobil atık getirme merkezleri ile atıkların toplanmasında kolaylık sağlanmış olacak. İlk mobil atık getirme merkezi Espak AVM önüne yerleştirilirken ilerleyen zamanlarda mobil atık getirme merkezi sayısının artırılması hedefleniyor. Vatandaşlar, mobil atık getirme merkezlerine cam, kağıt, karton, plastik, metal, elektrik ve elektronik atık, atık yağ ve pilleri atabilecek.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Tepebaşı’nda sürdürülen atık yönetimi başarısının vatandaşların duyarlılığı ile büyüyeceğine dikkat çekiyor.

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