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Mobil Kanser Tarama aracı Sivrihisar’da

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile ilçedeki diğer kurum amirlerince, Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezinde ’Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında konuşlandırılan Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama aracına ziyaret gerçekleştirildi.Sivrihisar halkının mobil tarama aracında ücretsiz olarak yapılan kanser taramalarına karşı yoğun ilgisini gören Kaymakam Kılıç ve Başkan Yüzügüllü, Mobil Kanser Tarama aracında yapılan çalışmalar hakkında Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr.

Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile ilçedeki diğer kurum amirlerince, Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezinde ’Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında konuşlandırılan Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama aracına ziyaret gerçekleştirildi.
Sivrihisar halkının mobil tarama aracında ücretsiz olarak yapılan kanser taramalarına karşı yoğun ilgisini gören Kaymakam Kılıç ve Başkan Yüzügüllü, Mobil Kanser Tarama aracında yapılan çalışmalar hakkında Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Nafiz Başerdem’den bilgi aldı.
Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Nafiz Başerdem, en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanseri, rahim ağzı (serviks) kanseri ve kalın bağırsak (kolon) kanserinin yapılacak basit testler ile erken tanısının mümkün olduğunu belirtti. Başerdem, 40-69 yaş aralığındaki kadınların, meme kanseri için 2 yılda bir mamografi çekimi, 30-65 yaş aralığındaki kadınların, rahim ağzı (serviks) kanseri için 5 yılda bir smear ve HPV-DNA testi, 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerin kalın bağırsak (kolon) kanseri için ise 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmalarının Sağlık Bakanlığı tarafından erken teşhis için önerildiğini söyledi.

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