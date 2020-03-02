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Mobil tatlıcı semt pazarlarında

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.03.2020 12:47 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde oturan tatlıcı Ramazan Yazıksız, ilçe pazarlarında kurduğu seyyar tezgahta tatlı satışı yapıyor.Babasının Simav ilçesinde tatlı yapımına 43 yıl önce başladığını söyleyen Ramazan Yazıksız, ”15 yıldan beri babamla birlikte lokma, tulumba ve halka tatlısı yapıp satıyoruz.

Kütahya’nın Simav ilçesinde oturan tatlıcı Ramazan Yazıksız, ilçe pazarlarında kurduğu seyyar tezgahta tatlı satışı yapıyor.
Babasının Simav ilçesinde tatlı yapımına 43 yıl önce başladığını söyleyen Ramazan Yazıksız, ”15 yıldan beri babamla birlikte lokma, tulumba ve halka tatlısı yapıp satıyoruz. Son dönemlerde Hisarcık ve Simav ilçesindeki semt pazarlarında seyyar tezgah kurarak lokma, tulumba ve halka tatlılarını vatandaşın gözü önünde pişirerek sıcak sıcak satış yapıyorum. Satışlarımız gayet iyi gidiyor” diye konuştu.

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Merkez
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