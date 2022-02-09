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Mobilya sektöründe çarklar 6 milyar dolarlık ihracat hedefiyle dönüyor

09.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı: - "2022 yılını 6 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Dünyanın her köşesine ürün gönderiyoruz. Pandemiyle başlayan süreçte Çin'deki durum Türkiye'ye avantaj sağladı"

SİNAN BALCIKOCA - "İstihdam dostu sektör" olarak nitelendirilen ve ülke ihracatına önemli katkı sağlayan mobilya sektöründe bu yıl 6 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, AA muhabirine, Türk mobilyasının özellikle son 20 yılda dünya genelinde ciddi rağbet gördüğünü söyledi.

Sektörün 500 bin dolardan, 5 milyar dolara yaklaşan ihracat başarısına ulaştığını belirten Balcı, "Sektör her geçen gün ivme kazanıyor. Dünya mobilya sektörünün gözü Türkiye'de. Çin'deki alımların zayıflaması, Türk mobilyasının tasarımı ve Ar-Ge'si geliştiği için dünyanın gözü Türkiye'ye dikildi." dedi.

Balcı, Türkiye'nin geçen haftalarda Avrupa'nın en büyük etkinliği olan IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Fuarda 3 milyar dolarlık iş bağlantısının temeli atıldı. Yabancı alım heyetlerinin ilgisi yüksekti. 80 ülkeden alım heyeti fuarı ziyaret etti. Yurt içinde yeni bayilik görüşmeleri gerçekleşti. Bu fuar uzun bir aradan sonra sektörün coşkulu bir buluşmasına sahne oldu." diye konuştu.

- Geçen ay ihracatın en fazla arttığı ülke Katar

Mustafa Balcı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 325,5 milyon dolarlık mobilya dış satımı yapıldığını dile getirdi.

İhracat rakamlarının sektöre umut verdiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bu rakamlara bakarak 2022 yılını 6 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Dünyanın her köşesine ürün gönderiyoruz. Pandemiyle başlayan süreçte Çin'deki durum Türkiye'ye avantaj sağladı. Pandemi belki birçok sektöre zarar verdi ama ülkemizi bu alanda avantajlı konuma getirdi. Mobilya sektörü geçen ay en çok ABD, Almanya, İngiltere, Irak ve Libya'ya ihracat yaparken, sektörün ihracatını en çok artırdığı ülke yüzde 90 ile Katar oldu. Bu dönemde en çok çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilya ihraç edildi."

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