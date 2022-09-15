Model fabrikalarda canias4.0 teknolojisi kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile sözleşme imzalayan Industrial Application Software (IAS), Kayseri, Ankara, Konya ve Bursa'da seçilen tüm model fabrikalarda canias4.0 teknolojileri ile hizmet verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, global teknoloji firması IAS, Türkiye'de yeni bir projeyi daha başlatıyor.

Proje kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve UNDP işbirliğiyle kurulan, Türkiye'nin çeşitli illerindeki Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika), canias4.0 teknolojisi ile yönetilecek.

- KOBİ'ler Model Fabrika'da canias4.0 teknolojisi ile tanışacak

İşletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin yaygınlaştırılması, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak firmalarda ölçeklenebilirliğin arttırılması, özellikle KOBİ’leri bu doğrultuda eğiterek dijital dönüşüm sürecine dahil etmek amacıyla kurulan model fabrikalarda, teknoloji rehberi IAS ve canias4.0 ile sunduğu teknolojiler olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAS IoT Ürün Müdürü İbrahim Tataroğlu, sürece ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Uzun vadeli teknik ve ticari görüşmelerin ardından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yeni bir sözleşme imzaladık. IAS olarak, canias4.0 teknolojileri markası altında sunduğumuz teknolojilerimiz ile Kayseri, Ankara, Konya ve Bursa'da seçilen tüm model fabrikalarda entegre ve standartlaştırılmış çözümler ve teknolojik altyapı (donanım ve yazılım) sağlayacağız. Firma olarak, geliştirdiğimiz teknoloji ve ürünlerle birlikte gelenekselleşen ve entegrasyona dayalı haberleşme mimarisini değiştiriyoruz: Sunduğumuz bütünleşik sistemler ile kullanıcıların sistemleri ayakta tutmak için harcayacağı enerjiyi minimize ediyoruz. ERP ile bütünleşik ve senkronize olarak çalışan MES ve IOT ürünlerimizle dünya çapında müşterilerimize sunduğumuz hizmeti model fabrikalar aracılığıyla ülkemizdeki KOBİ'lerin de deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacağız."

KOBİ'lere yalın üretim hizmetlerinin yanı sıra dijital dönüşüm konusunda teorik ve deneyimsel eğitimler de vereceklerini bildiren Tataroğlu, "ERP, MES ve IOT konusunda temel yetkinliklerimizi ve kendi teknolojilerimizi hizmete sunacağız. Ülkemizde akıllı fabrikalardan karanlık fabrikalar dönemine geçiş yapabilmek adına bu projenin önemli bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Dünyada da işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir sorun olan pilot uygulamadan ana sisteme geçişlerdeki entegrasyon sorunu kaynaklı başarısızlıklara, bütünleşik ve senkronize çalışan ürünlerimizle çözüm sunuyoruz. Proje kapsamında caniasERP modüllerimizi, enerji yönetim sistemimizi ve karbon ayak izi hesaplama uygulamalarımızı da hayata geçireceğiz. Proje çalışmalarını IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber liderliğinde Danışmanlık, Yazılım Geliştirme, Ar-Ge, IAS Business Academy (IBA) ve IoT Ekipleri ile birlikte yürütmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

