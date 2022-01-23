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Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışları tamamlandı

23.01.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışları tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Modern Pentatlon Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, iki gün süren organizasyon Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen "laser run" etabıyla sona erdi.

Büyükler kategorisinde kadınlarda İpek Akşin, erkeklerde ise Buğra Ünal birinci oldu.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

- Kadınlar

Büyükler: 1. İpek Akşin, 2. Sıdal Aslan, 3. Sümeyye Demir

Açık yaş: 1. Yaren Nur Polat, 2. Selen Gülel, 3. İpek Akşin

Gençler: 1. Yaren Nur Polat, 2. Selen Gülel, 3. Zeynep Altınbaş

19 yaş altı: 1. Belemir Almira Dede, 2. Ebrar Çalışkan, 3. Ayşen Bensu Gül

- Erkekler

Büyükler: 1. Buğra Ünal, 2. Mete Demiryol, 3. Abdullah Ahmet Dizioğlu

Açık yaş: 1. Buğra Ünal, 2. Yunus Çalışkan, 3. Erhan Ispanakçı

Gençler: 1. Yunus Çalışkan, 2. Erhan Ispanakçı, 3. Doruk Altınbaş

19 yaş altı: 1. Furkan Murat, 2. Kıvanç Taşyaran, 3. Yağız Ak

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