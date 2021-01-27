Moğalistan Başkonsolosu Sharav’dan, Büyükakın’a ziyaret

Moğalistan Başkonsolosu Khishigsuren Sharav, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Ziyaret toplantısında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması ile ilgili görüşmeler yapıldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerden, kentlerin ticari birlikteliklerine kadar birçok konunun ele alındığı görüşmede, sanayi ve ticaret odalarıyla kurulacak ilişkilerin önemine vurgu yapıldı. Türkiye’nin hedeflerine çok önem veren bir ülke olduğunu ifade eden Büyükakın, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru milletçe koşuyoruz. Türkiye, dünyanın her köşesinde barışa, huzura ve refaha katkı sunmak için büyük çaba sarf ediyor. Mazlumların yanında oluyor, pandemi dönemlerindeki gibi kriz anlarında hiçbir ülkeye destek vermekten kaçınmıyor. Bunun güzel bir örneğini de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımız (TİKA), Moğolistan’ın Covid-19 mücadelesine destek sağlamak amacıyla maske üretimiyle gerçekleştirmişti" diye konuştu.

Sharav’a teşekkür ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan Büyükakın, iki ülkenin ticaret hacminin artması için Kocaeli’ndeki OSB’ler başta olmak üzere sanayi kuruluşlarıyla yapılacak yüz yüze görüşmelere dikkat çekti. Görüşme esnasında iki ülke arasındaki kurulabilecek yakın işbirliği alanlarının büyüklüğüne vurgu yapılırken, Moğolistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret rakamlarına çok büyük katkı sunacağı ifade edildi. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

