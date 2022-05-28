YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. "Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtları Çalıştayı", İzmir'de başladı

"Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtları Çalıştayı", İzmir'de başladı

28.05.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtları Çalıştayı", İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - "Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtlarının Bugünü ve Geleceği Çalıştayı", İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde başladı.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, çalıştayın açılış töreni, üniversitenin Çiğli Ana Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış törenine, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Moğolistan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tömörbaatır Yadmaa, Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Din Politikaları Baş Danışmanı Bum Oschir Dulam, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in de aralarında olduğu çok sayıda akademisyen katıldı.

Rektör Saffet Köse, çalıştaya ev sahipliği yaptıkları için büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Enstitüsünün (İKÇÜ MUIS) kuruluşunda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın büyük katkısı olduğunu vurgulayan Köse, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi istediklerini dile getirdi.

Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Din Politikaları Baş Danışmanı Bum Oschir Dulaam, Moğolistan topraklarındaki Türk tarihine ilişkin kalıntıların önemine dikkati çekti.

Batı dünyasının göçebe kültürleri medeniyetsiz ve barbar olarak görmeye devam ettiğini savunan Dulaam, "Ancak bu düşünce bilimsel olarak kabul görmemektedir. Moğol ve Türk halkları göçebeydi. Bizim atalarımız barbar değildi, büyük medeniyetler kuran insanlardır. İki ülkede bulunan tarihi kalıntılar atalarımızın kurduğu büyük medeniyetlerinin kanıtıdır." dedi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, kurumun Türk yazıtları üzerine çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Açılış töreninin ardından çalıştaya, Balçova Termal Otel'de yapılan oturumlarla devam edildi.

Çalıştay, İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsünün (İKÇÜ MUİS) Moğolistan Kültürel Miras Merkezi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği, Türk Dil Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) destekleriyle düzenleniyor.

1 Haziran'a kadar sürecek çalıştayın sonunda sonuç bildirgeleri Türk ve Moğol makamlarıyla paylaşılacak, bildiri ve tartışmalar kitap olarak yayımlanacak.

Çalıştayın ikincisi ise 1-7 Ağustos'ta Moğolistan'da düzenlenecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı
Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldüÇorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Melek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacakMelek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

İzmir Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:44
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:33
Yatsı
22:10
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.