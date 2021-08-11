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Molde Teknik Direktörü Erling Moe: "Heyecanlıyız, karşımızda çok iyi bir takım var"

11.08.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İyi bir mücadele ortaya koyacağımızı düşünüyorum ama umut ediyorum ki inisiyatifi de elden bırakmadan sıkı bir maç çıkartacağız"

UEFA Konferans Ligi 3 eleme turunda yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Molde'nin teknik direktörü Erling Moe, "Heyecanlıyız, karşımızda çok iyi bir takım var." dedi.

Moe, Norveç'teki Molde Aker Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve internetten canlı yayımlanan toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı

Teknik adam, Trabzon'da 3-3 sona eren maçın rövanşına ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, "Heyecanlıyız, karşımızda çok iyi bir takım var. İyi bir mücadele ortaya koyacağımızı düşünüyorum ama umut ediyorum ki inisiyatifi de elden bırakmadan sıkı bir maç çıkartacağız. Bireysel çok iyi oyuncuları var ama bizi iyi bir maç bekliyor, güzel bir mücadeleyle bu maçı bitirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Molde'nin oyuncusu Eirik Hestad ise bir gazetecinin, "Haugesund maçında 5 gol attınız ancak karşılığında da 4 gol yediniz, Trabzonspor maçında farklı olarak ne ortaya koyacaksınız?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Açıkçası Haugesund karşısındaki sonuçtan mutlu değiliz. Yarın daha agresif oynayacağız. Biliyoruz ki bireysel olarak çok çok iyi oyuncuları var. Biz de daha iyi mücadele edip, daha defansif bir şekilde oynayıp Haugesund'dan daha iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum."

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