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Monaco - Freiburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Monaco, Freiburg ile UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak. Her iki takım için de önemli detaylar ve son performans istatistikleri merak ediliyor.

Monaco - Freiburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Monaco
Perşembe 22:00
22.10.2026
Freiburg
Stadyum: II. Louis Stadyumu Hakem: Samuel Barrott

Monaco ile Freiburg, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla II. Louis Stadyumu sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelede karşı karşıya geliyor. Galibiyet hedefleri doğrultusunda önemli bir sınav verecekler.

Lig Durumu

Monaco

5. Fransa Ligue 1
O
7
G
4
B
2
M
1
P
14
10
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+4
Averaj

Freiburg

3. Almanya Bundesliga Ligi
O
6
G
4
B
1
M
1
P
13
15
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+9
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Monaco 10 / 6
Freiburg 15 / 6

İç Saha / Deplasman Performansı

Monaco İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 1 / 0
Gol
6 – 3
Freiburg Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 1 / 1
Gol
4 – 4

Monaco (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 14 puanla 5. sırada.

Freiburg (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 10 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 13 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Monaco M B G B G

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Lorient 1-0 Monaco Fransa Ligue 1 M
  • 15.10.2026 CSKA Sofya 1-2 Monaco UEFA Konferans Ligi G
  • 10.10.2026 Monaco 2-2 Toulouse Fransa Ligue 1 B
  • 18.09.2026 Monaco 2-1 Lens Fransa Ligue 1 G
  • 12.09.2026 Strasbourg 1-1 Monaco Fransa Ligue 1 B
Freiburg M G B G G

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Bayer Leverkusen 2-1 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi M
  • 15.10.2026 Freiburg 3-2 Jablonec UEFA Konferans Ligi G
  • 11.10.2026 Freiburg 2-1 Schalke 04 Almanya Bundesliga Ligi G
  • 03.10.2026 Freiburg 4-2 Luzern Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 19.09.2026 Eintracht Frankfurt 2-2 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Monaco, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Freiburg ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle daha iyi bir form gösterdi.

Eksik Oyuncular

Monaco

3 eksik
Eric Dier Sakat Uyluk Sakatlığı
Folarin Balogun Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Oumar Konate Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Freiburg

3 eksik
Florent Muslija Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Berkay Yılmaz Şüpheli
Philipp Lienhart Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Monaco kadrosunda Eric Dier (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Folarin Balogun (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Oumar Konate (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Freiburg kadrosunda Florent Muslija (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Berkay Yılmaz (Şüpheli) ve Philipp Lienhart (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Paris Brunner Paris Brunner Monaco 4 Gol 0 Asist
Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Monaco 0 Gol 3 Asist
Edan Diop Edan Diop Monaco 1 Gol 1 Asist
Eric Dier Eric Dier Monaco 1 Gol 1 Asist
Yuito Suzuki Yuito Suzuki Freiburg 4 Gol 0 Asist
Derry Scherhant Freiburg 2 Gol 2 Asist
Igor Matanovic Igor Matanovic Freiburg 3 Gol 1 Asist
Maximilian Eggestein Maximilian Eggestein Freiburg 3 Gol 0 Asist

Monaco kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Paris Brunner, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Aleksandr Golovin. Freiburg kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Yuito Suzuki, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Derry Scherhant.

Sıkça Sorulan Sorular
Monaco - Freiburg maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde oynanacak.

Monaco - Freiburg maçı saat kaçta?

Maç, 22:00'de başlayacak.

Monaco - Freiburg maçı hangi kanalda?

Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

Monaco - Freiburg maçında hangi oyuncular eksik?

Monaco'da Eric Dier, Folarin Balogun ve Oumar Konate; Freiburg'da Florent Muslija, Berkay Yılmaz ve Philipp Lienhart eksik.

Monaco ve Freiburg'ın ligde kaç puanı var?

Monaco 14 puan, Freiburg ise 13 puana sahip.

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Anahtar Kelimeler:
monaco
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