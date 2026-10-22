Monaco - Freiburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Monaco ile Freiburg, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla II. Louis Stadyumu sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelede karşı karşıya geliyor. Galibiyet hedefleri doğrultusunda önemli bir sınav verecekler.
Monaco (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 14 puanla 5. sırada.
Freiburg (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 10 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 13 puanla 3. sırada.
Monaco, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Freiburg ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle daha iyi bir form gösterdi.
Monaco kadrosunda Eric Dier (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Folarin Balogun (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Oumar Konate (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Freiburg kadrosunda Florent Muslija (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Berkay Yılmaz (Şüpheli) ve Philipp Lienhart (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Monaco kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Paris Brunner, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Aleksandr Golovin. Freiburg kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Yuito Suzuki, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Derry Scherhant.
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