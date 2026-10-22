Monaco - Freiburg Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Monaco Perşembe 22:00 Freiburg

Monaco ile Freiburg, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla II. Louis Stadyumu sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelede karşı karşıya geliyor. Galibiyet hedefleri doğrultusunda önemli bir sınav verecekler.

Lig Durumu Monaco 5. Fransa Ligue 1 O 7 G 4 B 2 M 1 P 14 10 Attığı Gol 6 Yediği Gol +4 Averaj Freiburg 3. Almanya Bundesliga Ligi O 6 G 4 B 1 M 1 P 13 15 Attığı Gol 6 Yediği Gol +9 Averaj Gol Durumu (Toplam) Monaco 10 / 6 Freiburg 15 / 6 İç Saha / Deplasman Performansı M Monaco İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 1 / 0 Gol 6 – 3 F Freiburg Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 1 / 1 Gol 4 – 4

Monaco (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 14 puanla 5. sırada.

Freiburg (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 10 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 13 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Monaco M B G B G tüm kulvarlar Lorient 1-0 Monaco Fransa Ligue 1 M

CSKA Sofya 1-2 Monaco UEFA Konferans Ligi G

Monaco 2-2 Toulouse Fransa Ligue 1 B

Monaco 2-1 Lens Fransa Ligue 1 G

Strasbourg 1-1 Monaco Fransa Ligue 1 B Freiburg M G B G G tüm kulvarlar Bayer Leverkusen 2-1 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi M

Freiburg 3-2 Jablonec UEFA Konferans Ligi G

Freiburg 2-1 Schalke 04 Almanya Bundesliga Ligi G

Freiburg 4-2 Luzern Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Eintracht Frankfurt 2-2 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Monaco, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Freiburg ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle daha iyi bir form gösterdi.

Eksik Oyuncular Monaco 3 eksik Eric Dier Folarin Balogun Oumar Konate Freiburg 3 eksik Florent Muslija Berkay Yılmaz Philipp Lienhart

Monaco kadrosunda Eric Dier (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Folarin Balogun (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Oumar Konate (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Freiburg kadrosunda Florent Muslija (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Berkay Yılmaz (Şüpheli) ve Philipp Lienhart (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Paris Brunner Monaco 4 Gol 0 Asist Aleksandr Golovin Monaco 0 Gol 3 Asist Edan Diop Monaco 1 Gol 1 Asist Eric Dier Monaco 1 Gol 1 Asist Yuito Suzuki Freiburg 4 Gol 0 Asist Derry Scherhant Freiburg 2 Gol 2 Asist Igor Matanovic Freiburg 3 Gol 1 Asist Maximilian Eggestein Freiburg 3 Gol 0 Asist

Monaco kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Paris Brunner, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Aleksandr Golovin. Freiburg kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Yuito Suzuki, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Derry Scherhant.

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