Morhipo yeni sezon ürünleri için "influencerlar" evde kamera karşısına geçti

İSTANBUL (AA) - NGSTYLE ve Loves You ürünleri bu sezon influencerlar aracılığıyla müşterileriyle buluşurken, yeni sezonun tanıtımı için influencerlar evde kamera karşısına geçti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com tüm müşterilerin evde karşıladığı İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda bir ilke imza attı ve influencer'ların Morhipo.com ürünleriyle kendi ürettikleri içerikleri web sitesine taşıdı.

Pandemi döneminde hem toplum hem de çalışanlarının sağlığı için sorumluluk sahibi adımlar atan Morhipo.com, yeni sezon çekimlerini iş birliği yaptığı sosyal medya fenomenleriyle evden çıkmadan gerçekleştirdi. Güliz Uzer, Ege Akdeniz, Gizem Barlak ve Ceren Coşar gibi sosyal medyada sevilen ve takip edilen isimler özel markaların çekimlerine evlerinden destek oldular. Evlerinde kendileri tarafından gerçekleştirilen çekimler sonucunda NGSTYLE ve Loves You’nun yeni sezon ürünleri müşterilerle buluştu.

NGSTYLE ve Loves You’nun ürün çekimleri için kamera karşısına geçen influencerlar, kendi tarzlarını ortaya koydukları çekimler gerçekleştirdi. Dijital dünyanın sevilen içerik üreticileri, Morhipo.com’un ürünlerini müşterilerine ulaştırmasına aracı olurken, Morhipo.com da milyonlarca ziyaret alan web sitesinde ve sosyal medya kanallarında influencer’ların tarzını ve kişisel stil yorumunu takipçileriyle buluşturdu.

