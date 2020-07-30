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Morhipo.com'dan tatil şıklığı için seçenekler

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Morhipo.com'dan tatil şıklığı için seçenekler

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com müşterileri için tatil şıklığı vadeden giysileri bir arada sunuyor.

Morhipo.com açıklamasına göre, marka tatil hazırlığı yapan müşterileri için birbirinden şık ve yeni giysileri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Açıklamada aktarılanlara göre, Anais Margaux'nun nostaljik tasarıma sahip bikinileri, yazın vazgeçilmezi Birkenstock terlikleri ve Morhipo Beach'in güncel trendlere sadık kalan yeni sezon tasarımları öne çıkıyor.

En renkli mix & match bikiniler için Morhipo.com'da tek başına satılan alt ve üst modellerden kendinize ait kombinasyonlar da yaratmak mümkün.

NGSTYLE'ın yeni sezon elbiseleri çeşitli desen, renk ve modellerde birbirinden farklı stillere ilham vermeye hazır. D by Divarese'nin sıcak yaz günlerine uygun topuklu terlikleri ve Beymen çanta ile kombinleri tamamlamak mümkün. Aksesuarda iddialı olmak için NetWork tasarımları öne çıkıyor.

Morhipo.com'da çadır ve kamp malzemeleri çeşitliğinin yanında, "doğaya kaçış" kombinleri için de alternatifler bulunuyor. Nike, Adidas, Reebok gibi spor giyimin en iyi ve şık tasarımlarına sahip markalar konfor sağlamak için müşterileri bekliyor.

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