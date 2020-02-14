Moritanya’da 6. Maarif Salon Buluşmaları Etkinliği gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçiliği himayesinde ve Türkiye Maarif Vakfı ile Türk Hava Yolları’nın organizatörlüğündeki 6. Maarif Salon Buluşmaları, turizm sektöründeki temsilcilerin katılımıyla yapıldı.

Türkiye Maarif Vakfı açıklamasına göre, etkinliğe Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Moritanya Ülke Temsilcisi Adil Tanış, Türk Hava Yolları Nuakşot satış şefi Bünyamin Yılmaz, Moritanya Ticaret ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Hatice Douwa, Moritanya Hac ve Umre Organizasyonundan Sorumlu İslami İşler Bakanlığı Müsteşarı, Moritanya Turizm Federasyonu Başkanı Marihba Liknavir ile Türkiye’den 4, Moritanya’dan da 120 turizm şirketi temsilcisi iştirak etti.

Büyükelçi Kahyaoğlu, programda yaptığı konuşmada, bu buluşmayla turizm temsilcilerini bir araya getirerek iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Yaklaşık dört buçuk aydır Nuakşot büyükelçiliği görevini yerine getirdiğini ve bu süre zarfında Moritanya’da ellerini güçlendiren iki unsurun öne çıktığını kaydeden Kahyaoğlu, bunlardan birinin Maarif Okulları diğerinin de THY olduğunu, Maarif Okulları’nın Moritanya çocuklarının eğitimine yol göstermede, THY’nin de Moritanya’yı tüm dünyaya ulaştırmada öne çıktığını aktardı.