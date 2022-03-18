Motokrosta Dünya Şampiyonası heyecanı 3-4 Eylül'de Afyonkarahisar'da yaşanacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ- Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 2022'deki açıklanan takviminde 19. ayak yarışının, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3-4 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenleneceğini bildirdi.

Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla 2022'nin Afyonkarahisar için önemli olduğunu söyledi.

MXGP ile Türkiye MotoFest'in bu yıl da Afyonkarahisar'da yapılacak olmasının keyfinin yaşanacağını aktaran Akülke, şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına düzenlenecek MXGP ve Türkiye MotoFest, 31 Ağustos ile 4 Eylül'de Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak. Türkiye'deki en istikrarlı bir organizasyonunu Afyonkarahisar'da sürdürüyoruz. Afyonkarahisar'da 4 yıl boyunca bir dünya şampiyonasını yapmanın keyfi, gururu ve onurunu yaşıyor. MXGP'ye büyük katkı vererek himayesine alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz."

-"İnanılmaz bir çalışma içerisindeyiz"

Akülke, MXGP organizasyonunun Türkiye'nin spor turizmine ve Afyonkarahisar'ın kültürü ile sosyal etkinliklerine katkı sağladığını dile getirdi.

Geçen yılki organizasyonda yaklaşık 160 bin seyirciye ulaşıldığını anımsatan Akülke, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'daki Türkiye MotoFest ile MXGP'deki bu yılki hedefimiz ise 200 bin kişiyi ağırlamak. Bu yılki organizasyon için de çalışmalarımıza hızlı şekilde başladık. MXGP'ye gelecek sporcular, festival organizasyonu ve sanatçı görüşmelerimiz sürüyor. İnanılmaz bir çalışma içerisindeyiz. TMF olarak Büyük Taarruz'un 100. yılında Türkiye ve Afyonkarahisar'a yakışacak bir organizasyona imza atacağız."

Akülke, 2022 MXGP'nin yapılacağı Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Uluslararası Motosiklet Federasyonundan gelen talepler doğrultusunda pistteki rampa sayıları ile dönüş kısımlarında değişikler yapılacağını belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de geçen yıl organizasyonun 180 ülkede canlı yayımlandığını söyledi.

Afyonkarahisar'da motor sporları tutkunları ve misafirlere çok güzel anlar yaşatacaklarını vurgulayan Zeybek, "Yine festivalimizle birlikte muhteşem bir organizasyona imza atacağız." ifadelerini kullandı.

