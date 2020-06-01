YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.06.2020 17:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı yakınlarında Ruba M., idaresindeki 02 MA 0484 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı yakınlarında Ruba M., idaresindeki 02 MA 0484 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ruba M., ile motosiklette bulunan Ahmet M., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Posof’ta bahar bir başka güzel

Posof’ta bahar bir başka güzel

Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:00
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:50
Yatsı
21:27

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Selda Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Turanlı Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.