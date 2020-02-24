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Motosiklet hırsızı bu sefer çalamadan kaçtı

BİLECİK HABERLERİ  | 24.02.2020 16:37 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir şüpheli çalmaya niyetlendiği motosikleti çevredeki vatandaşları görünce bırakarak olay yerinden kaçtı.Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde park halindeki motosikleti çalmaya niyetlenen şüpheli çevredeki vatandaşları görünce olay yerinden kaçtı.

Motosiklet hırsızı bu sefer çalamadan kaçtı

Bilecik’te bir şüpheli çalmaya niyetlendiği motosikleti çevredeki vatandaşları görünce bırakarak olay yerinden kaçtı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde park halindeki motosikleti çalmaya niyetlenen şüpheli çevredeki vatandaşları görünce olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ekipleri haber ihbar etti. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler eşkal tespiti için çalışma yaptılar. Bir kaç vatandaşın bilgisine başvuran ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
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