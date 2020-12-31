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Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 31.12.2020 16:27 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gemerek ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Gemerek ilçesi Dr.

Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Gemerek ilçesi Dr. Devlet Bahçeli caddesinde meydana geldi. F.K.(20) yönetimindeki 38 JN 139 plakalı traktör ile D.S.(47) yönetimindeki 58 RA 571 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada motosiklet sürücüsü D.S. yaralandı. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili incelme başlattı.

Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

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