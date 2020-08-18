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Motosiklet sürücülerine sıkı denetim 27 motosiklet sürücüsüne 33.5 bin TL ceza

AYDIN HABERLERİ  | 18.08.2020 15:36 | Son Güncelleme

Karacasu Emniyet Amirliğine bağlı ekipler motosiklet sürücülerine yönelik yoğun bir denetim gerçekleştirdi.İlçede farklı noktalarda yapılan denetimlerde yeterli belgelere sahip olmadığı tespit edilen 27 motosiklete toplam 33 bin 500 lira ceza kesildi.

Motosiklet sürücülerine sıkı denetim 27 motosiklet sürücüsüne 33.5 bin TL ceza

Karacasu Emniyet Amirliğine bağlı ekipler motosiklet sürücülerine yönelik yoğun bir denetim gerçekleştirdi.
İlçede farklı noktalarda yapılan denetimlerde yeterli belgelere sahip olmadığı tespit edilen 27 motosiklete toplam 33 bin 500 lira ceza kesildi. İlçede farklı noktalarda yaptıkları denetimlerde plakasız, ehliyetsiz ve change motor denetimi yapan ekipler 27 motosiklete el koydu. Yapılacak incelemelerin ardından sahiplerinin gerekli şartları yerine getirmeleri sonrası motosikletlerin sahiplerine teslim edileceği kaydedildi. Vatandaşlardan gelen gürültülü motosiklet kullanıldığı yönündeki şikayetlerin ardından kontrollerini daha da arttıran ekipler bu kapsamda sıkı bir denetim yaptı.

Motosiklet sürücülerine sıkı denetim 27 motosiklet sürücüsüne 33.5 bin TL ceza

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