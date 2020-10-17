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Motosiklet sürücüsü dönüş yapan otomobile çarptı

DÜZCE HABERLERİ  | 17.10.2020 08:56 | Son Güncelleme

Düzce’de meydana gelen kazada Beyköy Beldesi bağlantı yolunda evine gitmek için sola dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı.

Düzce’de meydana gelen kazada Beyköy Beldesi bağlantı yolunda evine gitmek için sola dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Düzce’den Beyköy beldesi istikametine gitmekte olan Ali A.’nın kullandığı 81 AAU 092 plakalı motosiklet, evine gitmek için sola dönüş yapan Ebrar K.’nın kullandığı 81 FP 072 plakalı opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen motosikletten savrulan sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra yaralı motosiklet sürücüsü ambulans ileAtatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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