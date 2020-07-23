Motosiklet sürücüsünün kediye çarpmamak için yaptığı kaza, güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırarak yaptığı ve yaralı atlattığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kıraathane işleten Mehmet Duman (35), 16 Temmuz'da Aziziye Mahallesi'nde motosikletiyle gittiği sırada yola çıkan kediyi fark etti. Kediye çarpmamak için aniden direksiyonu kıran Duman'ın kullandığı motosiklet devrildi.

Duman'ın düştüğünü gören çevredekiler yardıma koştu. Kazada, hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

