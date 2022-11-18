YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Motosiklet tutkunu köpek yollarda

Motosiklet tutkunu köpek yollarda

18.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta sahibinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve sadakati ile dikkat çeken köpeğin motosiklet tutkusu da görenleri hayrete düşürüyor.

Motosiklet tutkunu köpek yollarda

Yozgat’ta fidan ve çiçek yetiştiriciliği işi ile uğraşan Ziya Üstüntaş’ın (65) yolu üç yıl önce Rus Collie cinsi köpeği ile kesişti. Henüz yavru iken köpeği besleyen Üstüntaş’ın en iyi arkadaşı o günden sonra köpeği oldu. Sadakatiyle dikkat çeken köpek, sahibi Ziya Üstüntaş’ın yanından bir an olsun dahi ayrılmıyor, uyku dışında tüm vaktini sahibi ile geçiren köpek ile Üstüntaş’ın dostluğu da görenlerin ilgisini çekiyor.

Sahibine düşkünlüğü kadar araçta seyahat etmeyi de çok seven köpek, her gün sahibi ile motosiklet üzerinde işe gidip geliyor. Tam bir motosiklet tutkunu haline gelen köpek, sahibinin sesi ya da motosikletin korna sesi ile harekete geçiyor. Sahibinden önce motosiklet üzerinde kendi için ayrılan alana kurulan köpeğin motosiklet ile yolculuğu da görenlerin dikkatini çekiyor.

“GÜNÜN NEREDEYSE 24 SAATİ BERABERİZ”

Günün büyük çoğunluğunu köpeği ile geçirdiğini söyleyen Ziya Üstüntaş, “Annesinden doğdu hala benim yanımda. Çiçeklere, bitkiye kesinlikle zarar vermez. Sadece akşamları yatarken ayrıyız. Günün 24 saati neredeyse beraberiz. Her gün sabah evden çıkarken beni bekler, motorun sepetinde yatar. Sabahları çıktım mı, çıkmadım mı diye beni bekler. Benden ayrı kaldığı zaman bütün iş yerini kontrol eder gider yolun ortasına yatar. Benim kornamı, ıslığımı, sesimi duyduğu zaman alarma geçer. Her sabah erkenden 5-6 gibi kalkarız, bahçede sulamamızı yaparız, işlerimizi yaparız. Dükkanımızı gelir beraber açarız akşam da beni takip eder bir metre mesafeden. Beni bırakıp gidecek mi diye bakar” dedi.

“MOTORA BİNMEYİ ÇOK SEVİYOR”

Köpeğinin tam bir motosiklet tutkunu olduğunu da belirten Üstüntaş, “Motora binmeyi çok seviyor, motorun hastası. Motor olsun, araba olsun ben neredeyim orada. Kışın seyahate gittiğim zaman kamyonun üzerinde yatıyor beni bekliyor. Ben onu çok seviyorum o da beni çok seviyor. Ne desem yapıyor, komutlarıma uyuyor. Böyle hayvanları sahiplenmek lazım, bunlar çok sadık hayvanlar. Ağzı var dili yok, gözüyle hitap eder. Kızdığı zaman boynunu büker. Çok severim motoruma bindirim. Başka arabalara binsem hemen benim yanıma atlar” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akdağmadeni’nde aylık 120 ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyorAkdağmadeni’nde aylık 120 ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
Kahraman itfaiyeci yangından kurtardığı Nehir bebekle buluştuKahraman itfaiyeci yangından kurtardığı Nehir bebekle buluştu
Annesini öldüren çocuğa 19 yıla kadar, azmettirici babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiAnnesini öldüren çocuğa 19 yıla kadar, azmettirici babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 19 Kasım Cumartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:23
Öğle
12:31
İkindi
15:06
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.