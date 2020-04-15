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Motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 15.04.2020 22:35 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.
Kaza saat 19.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altay P. (20) yönetimindeki motosiklet Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde ilerlerken karşıdan karşıya geçmek isteyen Bayram T. (35)’ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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