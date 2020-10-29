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Motosikletini sebze ve meyvelerle süsledi, bayrama katıldı

SİNOP HABERLERİ  | 29.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

Sinop’ta Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde bir manavın sebze ve meyvelerle süslediği ATV, ilgi odağı oldu.Sinop’ta Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde renkli görüntüler de yaşandı.

Sinop’ta Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde bir manavın sebze ve meyvelerle süslediği ATV, ilgi odağı oldu.
Sinop’ta Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde renkli görüntüler de yaşandı. ATV tipi motosikletini ve sepetini onlarca çeşit sebze ve meyveyle süsleyen manav Gökhan Canel, tören alanından alkışlarla geçti. Geçit törenine katılan Manav Gökhan Canel, ATV’nin önüne koyduğu dev kabak ve kavunlarla bu yıl da törenin en renkli isimlerinden oldu. ATV’nin arkasına taktığı mini römork kasayı da mandalina ve Atatürk posteriyle süsleyen manav kutlamalara renk kattı.

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