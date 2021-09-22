YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Motosikletiyle çarptığı kadın ve torununun ölümüne yol açan sanığa 5 yıl 5 ay hapis

Motosikletiyle çarptığı kadın ve torununun ölümüne yol açan sanığa 5 yıl 5 ay hapis

22.09.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İyi hal" indirimi uygulanan sanığın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve torununa çarparak ölümlerine sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Urmamen ile taraf avukatları katıldı.

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığınca hazırlanan raporda asli kusurlu bulunan Urmamen, olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

İddia makamı, mütalaasında, sanığın "taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Urmamen'e "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan verdiği 6 yıl 6 ay hapis cezasını, "iyi hal" indirimiyle 5 yıl 5 aya indirdi.

Urmamen'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sanığın ehliyetine de 2 yıl süreyle el koyuldu.

- Olay

Mehmet Urmamen (25) idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, 21 Nisan'da Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Feruzet Koçak ile 6 yaşındaki torunu Ayşe Miray Doğru'ya çarpmıştı. Kazada, anneanne ile torun hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan Urmamen ise tedavisinin ardından tutuklanmış, hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kiloSapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kilo
PARTNERCinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!Cinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!
Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındıKonya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:48
İkindi
16:14
Akşam
18:55
Yatsı
20:11

Konya Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Altay Eczanesi
Karatay
Bekaroğlu Eczanesi
Karatay
Asya Eczanesi
Selcuklu
Ayşe Nur Eczanesi
Selcuklu
Defne Eczanesi
Selcuklu
Mekan-I Şifa Eczanesi
Selcuklu
Nur Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.