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Motosikletlerini "iyilik" için sürüyorlar

KASTAMONU HABERLERİ  | 28.04.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bir motosiklet kulübünün oluşturduğu "korana ile mücadele destek timi" sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Motosiklet kulübü kurucusu Fatih Peker: - "Kovid-19 salgınına karşı, hem mülki idare hem de yerel yönetimle birlikte hareket etmek istedik. Bu kapsamda korana ile mücadele destek timi oluşturduk" - Tim üyesi Nedim Odabaşı: - "Bu zor günlerde memleketimizdeki insanlarımıza yararlı olabilmek istedik"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da motosiklet tutkunu 7 arkadaş, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıyor.

37 Riders Motosiklet Kulübü üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında "korana ile mücadele destek timi" oluşturdu.

Tim üyeleri ilk önce Kastamonu Belediyesine, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının ulaştırılması noktasında zabıta ekiplerine yardımcı olacaklarını bildirdi. Daha sonra kendi aralarında topladıkları parayla 40 gıda kolisi aldı.

Tim üyeleri aldıkları gıda kolilerini motosikletleriyle sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

37 Riders Motosiklet Kulübü Kurucusu Fatih Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle dünya ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, kendilerinin de ellerinden geleni yapmak istediklerini söyledi.

Peker, "Kovid-19 salgınına karşı, hem mülki idare hem de yerel yönetimle birlikte hareket etmek istedik. Bu kapsamda korana ile mücadele destek timi oluşturarak 65 yaş üstü ve ihtiyacı olanların, belediye bize görev verdiği takdirde ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Lojistik desteği sağılıyoruz." dedi.

Tim üyelerinin "Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun." dediğini ifade eden Peker, şunları dile getirdi:

"Ramazan ayının da gelmesiyle yardım kolileri topladık. Bu kolileri ihtiyacı olanlara sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kanalıyla gelen listelere göre dağıtıyoruz. Kolilerde temel ihtiyaç malzemeleri, gıda malzemeleri var. Bir aileye yaklaşık 10 gün yetecek gıda malzemesi var. Motosiklet kulüpleri sık sık sosyal sorumluluk projelerine katılıyor. Biz de boş durmak istemedik. Kurduğumuz timde 7 motorcumuz var. İhtiyaç olursa bu sayıyı fazlalaştırabiliriz. Bu 7 arkadaşımız haftanın her günü bir kişi olacak şekilde nöbet tutuyor."

Tim üyesi Nedim Odabaşı ise böyle bir kampanyada bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Bu zor günlerde memleketimizdeki insanlarımıza yararlı olabilmek istedik. Yaptığımız yardım paketlerimizi arkadaşlarımızla evlere bırakıyoruz." diye konuştu.

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ihtiyaç sahibi Kastamonu koranavirüs Motosiklet Yardım

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