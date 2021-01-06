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Motosikletli şahıslar ateş açıp kaçtı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.01.2021 09:11 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından motosiklet üzerinden bir ikamete ateş açıldı.Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesinde A.B’ye ait ikamettin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı.

Motosikletli şahıslar ateş açıp kaçtı

Adıyaman’da, kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından motosiklet üzerinden bir ikamete ateş açıldı.
Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesinde A.B’ye ait ikamettin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar ikametin camlarına ve duvarlarına isabet etti. Kimliği belirsiz iki şahıs tarafından 8 el yapılan ateş sonucunda ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ateş açıp daha sonra olay yerinden kaçan motosikletli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosikletli şahıslar ateş açıp kaçtı

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