YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Motosikletlinin ölüme gidişi kamerada

Motosikletlinin ölüme gidişi kamerada

İHA İHA
25.03.2024 11:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Demre ilçesinde motosikletle kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Motosikletlinin ölüme gidişi kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Demre ilçesi Kapaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen motosikletle, karşı istikametten gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada motosikletle birlikte kamyonetin altına giren Muhammet Çetin (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan bir genç ise kazayı kıl payı atlattı.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin Kaş Sarılar Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin bir anda kamyonun altına girmesi yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldıDenizli'de yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Dörtyol’da gümrük kaçağı 20 telefon ele geçirildiDörtyol’da gümrük kaçağı 20 telefon ele geçirildi
Hatay'da kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandıHatay'da kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 25 Mart Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
13:08
İkindi
16:37
Akşam
19:20
Yatsı
20:35

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Mart Pazartesi

Kavuklu eczanesi
Kas
Derin eczanesi
Alanya
Başak eczanesi
Alanya
Atilgan eczanesi
Konyaalti
Rodoplu eczanesi
Muratpasa
Cihan eczanesi
Kepez
Side ay eczanesi
Manavgat
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.