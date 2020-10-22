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Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı

MANİSA HABERLERİ  | 22.10.2020 21:28 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde karayolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Manisa’nın Kula ilçesinde karayolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet üzerinden savrulan sürücü, ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Erol Kazak idaresindeki 45 RA 7340 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet üzerinden savrulan sürücü ise, başını bariyerlere çarparak ağır yaralandı. İhbar edilmesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan Kazak, hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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