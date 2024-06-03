Mourinho'dan Arda Güler'e gayriresmi teklif! Şartları bile sundu...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Sarı-Lacivertliler'deki ilk basın toplantısında dikakt çeken açıklamalarda bulunurken, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e de gayriresmi bir teklifte bulundu.

Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya Mourinho'nun yanıtı herkesi gülümsetti.

"HAYIR DİYEMEYİZ"

Portekizli teknik adam, gelen sorunun ardından şu Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını yüzde 75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MÜMKÜN DEĞİL"

Mourinho, "Ama dürüst olmak gerekirse Real Madrid gibi bir takımda oynayan genç ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış bir oyuncuysanız bu kulübe geri dönmeniz çok mümkün değil" diye konuştu.





