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Mousa Dembele Guangzhou'ya transfer oluyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.01.2019 13:46 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Mousa Dembele, Çin'in Guangzhou takımına transfer oluyor.

Mousa Dembele Guangzhou'ya transfer oluyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Mousa Dembele, Çin'in Guangzhou takımına transfer oluyor.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transferi için Çin temsilcisiyle anlaşma sağlandığı kaydedildi. İngiliz basını, transferden Tottenham'ın kasasına 11 milyon sterlin gireceğini yazdı. 2012 yılından Fulham'dan transfer edilen Dembele, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 242 maça çıktı ve 10 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Mousa Dembele guangzhou Çin İngiltere Premier Lig

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