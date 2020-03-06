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MS Hastası genç hayata kitap yazarak tutunuyor

MANİSA HABERLERİ  | 06.03.2020 14:28 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Afşar Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki MS Hastası Abdullah Berber, beş yıl önce yakalandığı MS Hastalığı sonrası hayata yazdığı kitaplarla tutunmaya başladı.

MS Hastası genç hayata kitap yazarak tutunuyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Afşar Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki MS Hastası Abdullah Berber, beş yıl önce yakalandığı MS Hastalığı sonrası hayata yazdığı kitaplarla tutunmaya başladı. Yazdığı kitaplardan elde ettiği geliri de ilaçlarının temininde kullanan Berber, kitap yazmanın kendisine yaşama sevinci verdiğini söyledi.
Beş yıl önce Alaşehir Ticaret Meslek Lisesi 2. sınıfta okurken rahatsızlanan ve babası tarafından götürüldüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde MS hastası olduğunu öğrenen 21 yaşındaki Abdullah Berber o günden beri tedavisini İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine ayda bir giderek yaptırıyor. 21 Yaşındaki MS hastası genç hastalığa yakalandığından bu yana evinde üç kitap yazdı. Berber, 4. kitabı olan ’Reform’ adlı kitabını bastırdı. Çıkardığı kitapları satarak devletçe ödenmeyen ilaçlarını temin eden Berber, kitap yazarken huzur bulduğunu söyledi.

‘Kitap yazmak bana yaşama sevinci veriyor’
Kitap yazmanın kendisine yaşama sevinci verdiğini anlatan Abdullah Berber, "İlk kitabım ’Gülümse’ 250 adet, ’Aybüke’ 250 adet, ’Hayata dair her şey’ 500 adet bastırdım. Şimdi de ’Reform’ adlı kitabımdan 250 adet bastırarak satışa çıkardım. Kitaplardan elde ettiğim gelirle devlet tarafından ödenen ilaçların dışında almam gereken ilaçlar var bu ilaçlarımı alıyorum. Elimde 70 kadar şiirimde var. Önümüzdeki günlerde şiir kitabımı da çıkarmayı düşünüyorum. Kitap yazarak yaşama tutunmaya çalışıyorum. Kitabımı bastırıp satmak bana huzur veriyor." dedi.

‘Moralinizi bozmayın’’
İnsanların hasta olabileceğini ama moralin çok önemli olduğunu vurgulayan Berber şunları söyledi: "Mutlaka bir şeylerle uğraşın. Meşguliyetiniz olsun. Yaşam savaşını bırakmayın. Ben, kitap yazarak yaşama sevincini yakaladım. Huzur bulmaktayım."

MS Hastası genç hayata kitap yazarak tutunuyor

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