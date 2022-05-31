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  4. MSB'den Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan için taziye mesajı

MSB'den Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan için taziye mesajı

31.05.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB'den Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan paylaşılan mesajda, "Siirt Pervari'de teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 31 Mayıs 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Özcan'ın fotoğrafına yer verildi.

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