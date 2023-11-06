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MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu

06.11.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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MSÜ 2024 başvuruları ve sınav tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından heyecanla beklenen 2024 yılı sınav takvimi açıklandı. 2024 yılında uygulanacak olan MSÜ sınavına katılacaklar olan adaylar, açıklanan tarihlere göre başvurularını gerçekleştirebilecekler. Peki, MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 MSÜ sınavı ne zaman? İşte konuya dair tüm detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım başladı. Söz konusu sınava gelecek yıl katılım sağlama planı olan adaylar, ÖSYM'nin açıklamış olduğu sınav takvimine göre başvurularını yapabilecekler. Peki, MSÜ 2024 başvuruları ne zaman? 2024 MSÜ sınavı ne zaman? İşte 2024 yılı MSÜ tarihleri...

MSÜ 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 3 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Ocak 2024 tarihinde son bulacak.

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Sınav başvurularını bu tarihler arasında gerçekleştiren adaylar 3 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan sınava katılabilecekler.

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MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

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