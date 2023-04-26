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MSÜ AÇIKLANMA TARİHİ 2023: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!

26.04.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi merak konusu olurken birçok kişi ÖSYM'den beklenen son dakika açıklamasına kilitlendi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları; T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM’nin web sitesinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecek. Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu'na girmek isteyenler araştırmalarına hız verdi. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MSÜ açıklanma tarihi...

MSÜ AÇIKLANMA TARİHİ 2023: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Birçok aday da ÖSYM'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını inceliyor. MSÜ sınav sonuçları açıklaması için geri sayım sürüyor. İşte, MSÜ açıklanma tarihi...

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MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları yarın (27 Nisan 2023 Perşembe) açıklanacak.

MSÜ sınav sonuçları; ÖSYM’nin web sitesinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecek.

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MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI

MSÜ sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUCU SORULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

msu

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