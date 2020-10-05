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MŞÜ kalite komisyonu Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat başkanlığında toplandı

MUŞ HABERLERİ  | 05.10.2020 17:59 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) kalite kontrol komisyonu Rektörü Prof.

MŞÜ kalite komisyonu Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat başkanlığında toplandı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) kalite kontrol komisyonu Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat başkanlığında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurum İç Değerlendirme Raporu Geri Bildirim Raporu’ndaki öneriler ve tavsiyeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.
MŞÜ Kalite Komisyonu Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat başkanlığında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurum İç Değerlendirme Raporu Geri Bildirim Raporu’ndaki öneriler ve tavsiyeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Kalite komisyonu toplantısında, Kurum İç Değerlendirme Raporu Geri Bildirim Raporunda yer alan öneriler ve tavsiyeler madde madde ele alınarak titizlikle değerlendirildi. Kalite komisyonu tarafından yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki çalışmaların ivedilikle yapılmasına ve neticelendirilmesine karar verildi. Kurum İç Değerlendirme Raporu Geri Bildirim Raporu’ndaki söz konusu öneriler ve tavsiyelerin detaylı bir şekilde görüşülmesi için YÖKAK tarafından yayınlanan Muş Alparslan Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu (KIDR) 2019 ile birlikte üniversitedeki tüm birimlerin görüşlerinin alınmasına. Birimlerin web sayfalarında “Kalite” başlığının oluşturulmasına, bu başlık altında sırasıyla “Kalite politikası, kalite komisyonu, kalite kurulu raporları, paydaşlarla toplantılar, hizmet standartları ve birim iç değerlendirme raporlarının” yer almasına. Her birimin dış paydaşlarla ilgili yapmış oldukları toplantıların, çalışmaların, belge, rapor ve fotoğrafların Kalite Koordinatörlüğümüze gönderilmesine ve birim kalite sayfasında yayınlanmasına. Üniversitenin “Kalite Kurulu” sayfasında 2020 yılında yapılmış olan akademik, idari ve öğrenci memnuniyet anketlerine ait değerlendirme raporlarının yüklenmesine. Kalite komisyonunda görev alacak üye sayısının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ile Öğretim Teknolojileri alanında çalışan öğretim üyelerimizin ilavesiyle artırılmasına karar verildi.
Toplantıya; Rektör Yardımcısı ve MŞU Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Genel Sekreter Öğretim Görevlisi Harun Demir, Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Selami Kardaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdulmecit Yıldırım ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet Türk katıldı.

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