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MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI 2023: MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi mülakat tarihleri

25.07.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi konuya dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada mülakatların 4 Ağustos'ta sona ereceği açıklandı. Peki, 2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte mülakat tarihleri ile ilgili detaylar...

MSÜ mülakat sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. 5 Temmuz tarihi itibarıyla başlayan MSÜ mülakatları 4 Ağustos'ta bitecek. MSÜ mülakat sonuçları tarihi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ mülakatları hakkında yapılan açıklamaya göre, süreç 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Fakat MSÜ mülakat sonuçları için henüz açıklama yapılmadı.

Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2023

MSÜ mülakat tarihleri hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

  1. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır."

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