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MŞÜ öğrencilerinden “evde kal” çağrısına klipli destek

MUŞ HABERLERİ  | 30.03.2020 15:39 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesine (MŞÜ) bağlı Varto Meslek Yüksekokulu (MYO) İyilik Topluluğu öğrencileri, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal medyadan "evde kal" çağrısı yapan MŞÜ Rektörü Prof.

Muş Alparslan Üniversitesine (MŞÜ) bağlı Varto Meslek Yüksekokulu (MYO) İyilik Topluluğu öğrencileri, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal medyadan "evde kal" çağrısı yapan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a evde çektikleri kliple destek oldular.
Dünyayı tehdit altına alan salgın nedeniyle okulların tatil edilmesiyle öğrencilere moral veren MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, sosyal medyadan “evde kal” çağrısı yaparak bir klip yayımladı. Rektör Polat’ın çağrısına sessiz kalmayan öğrenciler, farklı illerde çektikleri “evde kal” klibi ile Rektör Polat’ın çağrısına destek oldu.
Öğrencilerin tutumunun üniversite ve millet adına gurur verici olduğunu ifade eden Rektör Polat, “Varto Meslek Yüksekokulumuzdaki ‘Varto İyilik Topluluğu’ öğrencilerimizi bu örnek davranışlarından dolayı kutluyorum" dedi.
Öğrenci ve personelin bu süreçte alınan önlemler kapsamında gösterdikleri hassasiyetin salgınla mücadelede ümit verici bir duyarlılık örneği olduğunu aktaran Rektör Polat, “Ülke olarak devletimiz tarafından virüse karşı alınan tüm önlemleri dikkate almamız gerekiyor. Korona virüs salgınının önüne geçmenin en etkili yolu evlerimizde kalmak, sosyal mesafeyi korumak, başka insanlarla mümkün olduğunca temastan kaçınmak ve temizliğe önem vermektir. Bu süreci sükunet içerisinde geçirmek temennisiyle tüm öğrencilerimize ve milletimize sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.
Varto Öğrenci Topluluğu üyesi öğrencilerinden Kübra Bildirici ise Rektör Polat’ın çağrısına destek vermek için farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Rektörümüzün ‘evde kal’ çağrısını görünce, bizde öğrenci topluluğu olarak hocamıza destek vermek istedik. Farklı şehirlerde bulunan öğrenci arkadaşlarımızla sosyal ağlarla irtibat kurarak böyle bir mesaj hazırladık. Danışman hocamız Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz’ın desteğiyle bu videoyu yaptık. Bu kapsamda devletimizin mücadele ettiği bu salgında bizde öğrenciler olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık” diye konuştu.

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