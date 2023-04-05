MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023: ÖSYM ile MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi sonuç sorgulama ekranı!

MSÜ sınav sonuçları tarihi internette araştırılıyor. Birçok aday ÖSYM'den gelecek açıklamaya kitlendi. Sonuç tarihi için arama motorlarında "2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?" soru ve konu başlıkları sorgulanmaya başlandı. İşte, 2023 MSÜ sınavı sonuç tarihi...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları tarihi, ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimi ile netleşti. MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

ÖSYM'DEN 'MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI' AÇIKLAMASI

MSÜ sınav soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi.

Adaylar, belgeye T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM 2023 MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

