MSÜ SINAV TARİHİ 2023: MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

MSÜ sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların, MSÜ sınavına girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmasının ardından çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor.İşte, MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

MSÜ sınavı içni başvuruda bulunan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden sorgulama yapabilecekler.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

