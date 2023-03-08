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MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav tarihi belli oldu mu, başvuru tarihi ne? 2023 ÖSYM sınav takvimi

08.03.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyen binlerce aday, ne zaman sınava gireceklerini merak ediyorlar. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle MSÜ sınavları da ertelenmişti. Peki MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav tarihi belli oldu mu, başvuru tarihi ne? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi...

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav tarihi belli oldu mu, başvuru tarihi ne? 2023 ÖSYM sınav takvimi

MSÜ sınav tarihi gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan yıkıcı afet nedeniyle okullar, sınavlar ve birçok konuda ertelemeye gidilmişti. ÖSYM, yeni tarihi resmi adresi üzerinden paylaştı. Açıklama sonrasında sınav tarihi ile ilgili araştırmalar sıklık kazandı. Peki MSÜ sınav tarihi belli oldu mu, başvuru tarihi ne? İşte detaylar...

MSÜ SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM yeni sınav takvimini yayınladı. Takvime göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

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MSÜ sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Üniversitesi sınav ücreti 130 TL olarak açıklanmıştı.

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2023 MSÜ BAŞVURU EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik numarası ve şifre girilerek yapılabilecek. Sınav Merkezi'ni güncellemek istemeyen adayların herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.

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2023 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFET BÖLGESİ OLAN 11 İLİN YENİ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM yaptığı açıklamayla deprem bölgesinde oturan adayların hangi illerde sınava girecekleri açıklandı.

ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.

Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,

Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,

Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,

Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.

Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,

Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,

Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,

Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.

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