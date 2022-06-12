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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

12.06.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercih sonuçları yakından takip ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen öğrenciler MSÜ tercih sonuçlarını sorgulamaya başladı. Askeri öğrenci aday belirleme sınavı sonrası tercih maratonu tamamlanmıştı. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 yılı MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen binlerce aday, tercihlerini geçtiğimiz ayda yapmıştı. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her sene düzenlenen MSÜ sınavı bu sene de binlerce adayın katılımıyla düzenlendi. Geçtiğimiz sene adaylar tercihlerini 30 Nisan- 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapmış, ilgiyle takip edilen sınavın sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları bu sene 17 Haziran 2022 tarihinde erişime açılacak.

MSÜ YERLEŞTİRMELERİ HAKKINDA

Yapılacak olan yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı olarak değerlendirmeye alınacak. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanmış olan ve intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların yapacağı Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacak.

Ayrıca adaylar yerleştirme sürecinde Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları ve tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. "Ek Yerleştirme" döneminde ise intibak eğitimlerinin belirlenmiş olan zamanda ve Harp Okulları ve Asb. MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi amacıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmadan tercihleri arasında bulunması durumunda sırası gelmiş olan adaylar seçilmiş olan okullara yerleştirilecek.


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Milli Savunma Üniversitesi
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